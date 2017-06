ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε γήπεδο μπέιζμπολ – 1 Γερουσιαστής τραυματισμένος

LIKE US ON FACEBOOK

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε γήπεδο μπέιζμπολ κατά τη διάρκεια προπόνησης, τραυματίζοντας τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Steve Scalise και ακόμα τρεις παρευρισκόμενους. Οι Αρχές συνέλαβαν τον δράστη, ενώ σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες δεν πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας.

Η αστυνομία σε προάστιο της Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε πως ένας ύποπτος είναι υπό κράτηση ενώ σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ υπάρχει μεγάλη αστυνομική παρουσία μετά την επίθεση.

ALERT: APD investigating multiple shooting 400 block E Monroe St. Suspect believed in custody. Stay from area, let emergency vehicles thru. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017

US Park Police have arrived for medevac in #AlexandriaVA #DelRay after multiple gunshots fired near YMCA baseball field. pic.twitter.com/s9yCmg61Xl — Adam Shaw (@adamleeshaw) June 14, 2017

Σύμφωνα με πληροφορίες που δίνει το Κογκρέσο, ο δράστης πυροβόλησε 50 φορές με τουφέκι. Αρχικά άνοιξε πυρά στη μέση του γηπέδου και έπειτα πέρασε πίσω από έναν χωματόδρομο.

Ο δράστης είναι περίπου 66 χρονών και έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Μεταξύ των τραυματισμένων είναι και δύο αστυνομικοί με μια γυναίκα να έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Steve Scalise, πυροβολήθηκε στο ισχίο, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.

4 people shot near sports field in Alexandria on Monroe Ave. At least on person airlifted to hospital. @wusa9 pic.twitter.com/HsrnbgFN78 — Larry Miller (@LarryMillerTV) June 14, 2017

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump και ο Αντιπρόεδρος Mike Pence έχουν ενημερωθεί για το συμβάν.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2017

Both @POTUS & @VP are aware of the developing situation in Virginia. Our thoughts and prayers are with all affected. — Sean Spicer (@PressSec) June 14, 2017