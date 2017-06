ΗΠΑ: Αναφορές για «πολλά θύματα» σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Ορλάντο(Pics/Vid)

Για πολλούς νεκρούς σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Ορλάντο των ΗΠΑ, κάνουν λόγο αμερικανικά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγές της αστυνομίας της πόλης.

OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας κάνει λόγο για αιματηρό περιστατικό με πολλές απώλειες.

Ωστόσο σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση στην περιοχή είναι υπό έλεγχο και δεν συντρέχει περαιτέρω λόγος ανησυχίας.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate.

— OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017