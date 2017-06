Τσίπρας: «Οριστικό τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018»

Σε κλίμα δικαίωσης ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από τον κήπο του Μαξίμου -θυμίζοντας το ακριβώς αντίθετο από το μήνυμα που είχε στείλει ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ανακοίνωνε την είσοδο στα μνημόνια από το Καστελόριζο.

Με κεντρικό μήνυμα «μπορούμε και θα τα καταφέρουμε» ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε πως στόχος μας πρέπει να παραμείνει το τέλος του επώδυνου κύκλου των μνημονίων, δέσμευση η οποία όπως τόνισε βρίσκεται στην τελευταία παράγραφο της συμφωνίας που υπογράφηκε στο χθεσινό Eurogroup, ενώ έκανε λόγο για την εμπιστοσύνη των αγορών που φαίνεται ότι επανακερδήθηκε.

«Πήραμε αυτό που διεκδικούμαστε και αυτό που δικαιούμαστε» ήταν τα πρώτια λόγια του πρωθυπουργού ο οποίος εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της συμφωνίας στο Eurogroup προσθέτοντας ότι «η χθεσινή μέρα ήταν μετά από πολύ καιρό μια πολύ καλή μέρα για την Ελλάδα».

«Πήραμε τελικά αυτά που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτά που δικαιούμασταν. Και τώρα ανοίγει ο δρόμος για την έξοδο στις αγορές, για το οριστικό τέλος, σε ένα χρόνο από σήμερα, των προγραμμάτων στήριξης και των μνημονίων που τα συνοδεύουν, ανοίγει ο δρόμος για την οριστική έξοδο από την κρίση» ήταν τα ακριβή λόγια του Πρωθυπουργού.

Ανοίγει ο δρόμος για την οριστική έξοδο από την κρίση σήμερα για πρώτη φορά μετά τον δύσκολο συμβιβασμό του Ιουλίου 2015 παίρνουμε αυτό που μας αξίζει.

Σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης να μην αποδεκτεί όσα έδιναν στο προηγούμενο Eurogroup ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τον απολογισμό του και δήλωσε ότι έπραξαν σωστά καθώς αυτή η κίνηση οδήγησε στα θετικά για την χώρα μας αποτελέσματα του χθεσινού Eurogroup: «Φτάσαμε επιτέλους σε αποτέλεσμα, πράξαμε ορθά που δεν πήραμε ότι μας έδιναν πριν 3 εβδομάδες, που απορρίψαμε κενές υποσχέσεις και επιμείναμε στην διεκδίκηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων τώρα που έχουμε το momentum των εξελίξεων»

Πήραμε μια συμφωνία διεξόδου με δεσμεύσεις για τα αναγκαία μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, πλεονάσματα στο 2% μακροπρόθεσμα, 15ετη επιμήκυνση διακυμάνσεων των ομολόγων και ρήτρα ανάπτυξης με την υΐοθέτηση της γαλλικής πρότασης

«Η πιο σημαντική δέσμευση αφορά τη δέσμευση για το οριστικό τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018. Ανοίγεται μπροστά μας ένας καθαρός δρόμος διεξόδου, έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των θυσιών του ελληνικού λαού» συνέχισε ο ίδιος.

Δεν είναι η ώρα του εφησυχασμού, της επανάπαυσης αλλά της αποφασιστικότητας, τώρα είναι η ώρα για να προωθήσουμε τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και κοινωνία, η ώρα για να χτίσουμε το μοντέλο της δίκαιης ανάπτυξης όχι για τους λίγους αλλά τους πολλούς με κέντρο την εργασία την ισονομία την τήρηση κανόνων για όλους να αφήσουμε πίσω μας την Ελλάδα της αναξιοπιστία της φοροδιαφυγής των μικρών και μεγάλων σκανδάλων.

«Το σήμα προς τα έξω, προς τους επενδυτές και τις αγορές για να εμπιστευθούν ξανά την Ελλάδα, έχει ήδη δοθεί και είναι πολύ ισχυρό» συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας και συμπλήρωσε: «Το σήμα όμως και προς τα μέσα, όμως, πρέπει να είναι ακόμη ισχυρότερο».

Ναι μπορούμε. Μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας με τις δικές μας δυνάμεις,να ξανακερδίσουμε την κυριαρχία και το μέλλον μας. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε!

Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σχολίασε μέσω Twitter την συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup της Πέμπτης.

Ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα εμφανίστηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μέσω social media, χαρακτηρίζοντας την απόφαση μια «σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία».

Eurogroup’s decision is an important boost to the Greek economy, as a dynamic recovery is already underway.

«Η απόφαση του Eurogroup αποτελεί σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία, καθώς μία δυναμική ανάκαμψη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.», γράφει ο Ελληνας πρωθυπουργός.

Greece is on its way to put an end to a crisis that harmed our society and economy. This decision provides a strong commitment to this goal.

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) June 16, 2017