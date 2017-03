Οι ειδήσεις της ημέρας με μια ματιά | Όσα πρέπει να ξέρεις σήμερα

LIKE US ON FACEBOOK

Οι ειδήσεις τρέχουν κι εσύ πολλές φορές δεν τις προλαβαίνεις. Παρόλα αυτά, θέλεις να μείνεις ενημερωμένος και να ξέρεις τι συμβαίνει γύρω σου, χωρίς, όμως, να χρειαστεί να στηθείς μπροστά στην τηλεόραση για ώρες, ούτε ν’ ανοίξεις 15 διαφορετικά άρθρα.

Γι’ αυτό το iPop.gr συγκέντρωσε όλα τα σημαντικά τα οποία πρέπει να ξέρεις για σήμερα, Τρίτη 14 Μαρτίου, για να μην νιώθεις χαμένος ανάμεσα στις ειδήσεις.

Ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές. Τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά, ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά και πιθανώς στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η Τουρκία «μπλόκαρε» την επιστροφή του Ολλανδού Πρέσβη. Η Τουρκία κλείνει τον εναέριο χώρο της για Ολλανδούς διπλωμάτες και συνεπώς δεν μπορεί να επιστρέψει ο Ολλανδός Πρέσβης στην χώρα. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος τόνισε πως η Άγκυρα «παγώνει τις διπλωματικές της σχέσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο με την Ολλανδία».

Το βρετανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης May για το Brexit. Συνεπώς, πλέον η Κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να εκκινήσει τη διαδικασία εξόδου της χώρας απ’ την Ε.Ε.

Συνεχίζεται η απεργία στα αεροδρόμια του Βερολίνου. Συνεχίζουν οι εργαζόμενοι των αεροδρομίων του Βερολίνου την απεργία τους, ματαιώνοντας για ακόμα μια μέρα εκατοντάδες πτήσεις. Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε από και προς Βερολίνο, επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία.

Και το viral… της ημέρας!

Ο Jimmy Fallon και ο Luke Bryan μαθαίνουν μ’ ένα τραγούδι να προφέρουν τη λέξη «γύρος» αφιερώνοντας ένα τραγούδι, με τίτλο «I Don’t Know How to Pronounce Gyro». Φυσικά το αντίστοιχο video clip προβλήθηκε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.