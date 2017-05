Λάθος ήταν ο συναγερμός στο κολέγιο Trafford όπου κινητοποιήθηκαν ειδικές δυνάμεις

Λάθος ήταν τελικά ο συναγερμός στο κολέγιο Trafford όπου κινητοποιήθηκαν ειδικές δυνάμεις. Νωρίτερα, η αστυνομία του Manchester είχε ανακοινώσει ότι ο στρατός βρισκόταν καθ΄οδόν προς το κολέγιο, έπειτα από κλήση.

Η αστυνομία, η οποία αρχικά είχε επισημάνει ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο κολέγιο Trafford, διευκρίνισε σε νέα της ανακοίνωση ότι «το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Λίνμπι, στη συνοικία Χουλμ του νότιου Manchester, και όχι στο Trafford όπως είχαμε ανακοινώσει νωρίτερα».

Η αστυνομία της Manchester δήλωσε ότι ο στρατός ήταν στο δρόμο του σε ένα κολέγιο στο Trafford μετά από αναφορές για ένα περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, διότι είχε εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο το οποίο τελικά ήταν ασφαλές.

A friend has sent me these pics of Linby St from earlier. He saw a dog van and bomb disposal. #Manchester pic.twitter.com/cWunc6LcWX

— Frances Perraudin (@fperraudin) May 25, 2017