H στιγμή που η Melania υπενθύμισε πως είναι κι εκείνη μετανάστρια

Κι ενώ ο Donald Trump υπέγραψε νέο αντιμεταναστευτικό διάταγμα, η Πρώτη Κυρία, Melania Trump, υπενθυμίζει πως είναι κι εκείνη μετανάστρια με αφορμή την «Ημέρα της Γυναίκας», η οποία τιμήθηκε με ειδική εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Η «Ημέρα της Γυναίκας» ήταν μάλιστα και η αφορμή για την πρώτη εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με οικοδέσποινα την Πρώτη Κυρία.

Η Melania Trump, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με το μαύρο της φόρεμα, παραχώρησε μια ομιλία απευθυνόμενη στις γυναίκες, εστιάζοντας στην αξία της ελευθερίας και της ισότητας, επικαλούμενη την καταγωγή της.

«Ως μετανάστρια κι εγώ, έχοντας μεγαλώσει σε μια κομμουνιστική κοινωνία, γνωρίζω καλά την αξία και τη σημασία της ελευθερίας και των ίσων ευκαιριών», είπε, μεταξύ άλλων, η Melania Trump.

«Αυτές είναι ιδέες πάνω στις οποίες ιδρύθηκε αυτό το μεγάλο κράτος και συνεχίζει να προχωρά στο διάβα της ιστορίας», συμπλήρωσε η Πρώτη Κυρία, η οποία ζήτησε απ’ όλους να μην ξεχνούν ποτέ τις γυναίκες οι οποίες είναι αντιμέτωπες με διώξεις και καταπίεση λόγω φύλου, αλλά κι εκείνες οι οποίες έχουν υποστεί και σεξουαλική κακοποίηση.

Πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι το πιο δυνατό όπλο για να προωθήσουμε και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών

Celebrated #InternationalWomensDay in the White House with incredible women pic.twitter.com/7l1I6pcdqf

I am so inspired by these amazing young women on International Women's Day. They are the future! #WomensDay #IWD2017 #GirlUp #WomenInSTEM pic.twitter.com/f3qDk9udHT

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 9, 2017