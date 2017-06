H NASA ανακάλυψε νέους «βραχώδεις» πλανήτες σαν τη Γη! Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της NASA, απ’ τους συνολικά 219 νέους πλανήτες οι οποίοι ανακαλύφθηκαν, οι 10 έχουν σχεδόν το μέγεθος της Γης.

Η διαστημική υπηρεσία παρουσίασε μια λίστα με 219 νέους πλανήτες, απ’ τους οποίους οι 10 είναι «στη ζώνη της ζωής». Οι πλανήτες εντοπίστηκαν χάρη στις παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler.

Υπάρχουν τώρα 4.034 υποψήφιοι πλανήτες που αναγνωρίστηκαν από το Kepler. Από αυτούς οι 2.335 έχουν επαληθευτεί ως εξωπλανήτες. Από περίπου 50 κατοικήσιμες ζώνες στο μέγεθος της Γης που εντόπισε το Κέπλερ, έχουν επιβεβαιωθεί περίπου οι 30

Παράλληλα, η NASA ενημέρωσε ότι οι 10 πλανήτες έχουν περίπου ίδιο μέγεθος μ’ εκείνο της Γης και είναι σε τροχιά γύρω απ’ την κατοικήσιμη ζώνη του αστέρα τους, δηλαδή σε απόσταση από ένα αστέρι, όπου το νερό μπορεί να υπάρξει σε επιφάνεια βραχώδους επιφάνειας του πλανήτη.

Όλοι οι πλανήτες βρίσκονται έξω απ’ το πλανητικό μας σύστημα, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Kepler.

Ο Mario Perez, επιστήμονας του προγράμματος Kepler της Nasa, τόνισε τη σημασία του διαστημικού τηλεσκοπίου.

Το σύνολο δεδομένων του Kepler είναι μοναδικό, καθώς είναι το μόνο που περιέχει έναν πληθυσμό απ’ τους εξωπλανητες με περίπου το ίδιο μέγεθος και την ίδια τροχιά με τη Γη

With 219 potential new worlds out there, some could be habitable & 10 of them like our own. Here's things to know: https://t.co/DIGV6HOEDR pic.twitter.com/QRUBrQuUkg

— NASA (@NASA) June 19, 2017