H google γιορτάζει τους εξωπλανήτες που ανακάλυψε η NASA- Video

Στους επτά εξωπλανήτες τους οποίους ανακάλυψε η NASA και έχουν πολλές ομοιότητες με τη Γη αφιερώνει η Google το σημερινό της doodle.

Τη Γη και τη σελήνη να κοιτάζουν μέσα από το τηλεσκόπιο και να παρατηρούν το μακρινό σύμπαν όταν ξαφνικά ανακαλύπτουν τους επτά νέους εξωπλανήτες.

Στην αρχή εκπλήσσονται, ενώ στη συνέχεια την έκπληξη διαδέχεται ένα τεράστιο χαμόγελο το οποίο απλώνεται σ’ όλη τη Γη.

Earth to #TRAPPIST1…we read you loud and clear. Thanks @NASA for this cosmic discovery! #GoogleDoodle pic.twitter.com/EDh6sDjKIQ

— Google Doodles (@GoogleDoodles) February 23, 2017