Για πρώτη φορά μια ολόκληρη χώρα καταχωρείται στο Airbnb κι αν αναρωτιέσαι ποια χώρα είναι αυτή θα σου πούμε αμέσως: Η Σουηδία!

Η καταχώρηση ολόκληρης της Σουηδίας στο Airbnb έγινε με πρωτοβουλια του τουριστικού ιστότοπου της χώρας, VisitSweden και της Κυβέρνησης.

Μάλιστα, σ’ αυτό το πλαίσιο, το Airbnb δημιούργησε μια ξεχωριστή σελίδα αφιερωμένη στη Σουηδία.

Η Σουηδία, όπως και οι υπόλοιπες Σκανδιναβικές χώρες, έχουν τον κανόνα «Allemansrätten», δηλαδή την «ελευθερία της περιπλάνησης».

Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα, οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να εξερευνήσουν ελεύθερα όλους τους δημόσιους χώρους σε ολόκληρη τη χώρα και να κάνουν πεζοπορία, ποδηλασία ή δωρεάν κατασκήνωση.

Έτσι, το Visit Sweden σε συνεργασία με την «Forsman & Bodenfors», προωθεί εννιά διαφορετικές τοποθεσίες όπου μπορεί καθένας να μείνει σε «υπνοδωμάτιο κάτω από τον ανοιχτό ουρανό» και με «φυσική θέρμανση» από τον Μάιο ως τον Αύγουστο. Όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει μόνο να υπακούν στους κανόνες της Σουηδίας.

Φυσικά, υπάρχουν και σπίτια προς ενοικίαση, τα οποία προτείνονται.

«Η Σουηδία είναι ένα σπίτι με όλες τις ανάγκες και τις ανέσεις που κάθε υπέροχο σπίτι πρέπει να έχει. Είναι ένας τόπος όπου μπορείτε να μαζέψετε μούρα, να κοιμηθείτε κάτω από τα αστέρια, να κολυμπήσετε στις λίμνες και να περιπλανηθείτε ελεύθερα. Είναι μια χώρα διαθέσιμη 365 ημέρες το χρόνο, μπορεί να φιλοξενήσει όλον τον κόσμο, έχει απεριόριστα κρεβάτια και μπορείτε να κάνετε check-in όποτε θέλετε», αναφέρει το κείμενο της σχετικής καμπάνιας.

For the first time ever, an entire country is listed on @Airbnb – #Sweden! https://t.co/irAq1K355E #swedenonairbnb #freedomtoroam pic.twitter.com/LmwrO5E9q8

— VisitSweden (@VisitSwedenUK) May 22, 2017