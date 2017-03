Γαλλία: Ο δράστης του αεροδρομίου Orly είχε τραυματίσει νωρίτερα αστυνομικό

Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές στη Γαλλία μετά το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο Orly στο Παρίσι. Άνδρας έκλεψε το όπλο στρατιώτη, με τις δυνάμεις ασφαλείας ν’ απαντούν αμέσως με πυρά. Ο δράστης έπεσε νεκρός. Ο άνδρας φέρεται να είναι γνωστός στις Αρχές, ενώ, όπως έγινε γνωστό, νωρίτερα είχα τραυματίσει αστυνομικό.

Η νότια πτέρυγα του αεροδρομίου του Orly παραμένει αποκλεισμένη απ’ τις αστυνομικές δυνάμεις μετά τους πυροβολισμούς.

Στον χώρο του αεροδρομίου έχει καταφθάσει και η ειδική μονάδα έκτακτης επέμβασης «RAID», όπως επίσης και πυροτεχνουργοί οι οποίοι επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν ο δράστης φορούσε ζώνη με εκρηκτικά και εάν υπάρχουν συνεργοί του.

Στο αεροδρόμιο έχει καταφθάσει ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, ενώ πλέον οι έρευνες έχουν φθάσει και στη δυτική πτέρυγα του αεροδρομίου.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε μέσω Twitter να μην προσέρχεται κόσμος στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει εκκενωθεί, διότι μια μεγάλη επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.

[#Orly] Please do not come to the #airport during the police operation pic.twitter.com/RotehCEBoU

— Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) March 18, 2017