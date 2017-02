Γαλλία: Έκρηξη σε πυρηνικό εργοστάσιο (Photos)

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο μηχανοστάσιο πυρηνικής μονάδας παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Flamanville της βορειοδυτικής Γαλλίας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν φόβοι για τραυματίες από την έκρηξη, δεν υπάρχει, όμως, κάποιος κίνδυνος από τη ραδιενέργεια.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό σταθμό BFMTV, πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά,όμως ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των τραυματιών.

#BREAKING

Explosion at #Flamanville nuclear power plant in #France sent mushroom clouds to sky

authorities: injuries but no risk of exposure pic.twitter.com/VpEjYixYmK

