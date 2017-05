Φρενίτιδα με τον Trump στη Σαουδική Αραβία: Παίζουν tweet του τα matrix στους δρόμους/Λαϊκό προσκύνημα για την Ivanka(Pics/Vid)

LIKE US ON FACEBOOK

Υποδοχή λαϊκού ήρωα επιφύλασσαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump αλλά και στην κόρη του Ivanka που εκτελεί χρέη συμβούλου στο επιτελείο του οι Σαουδάραβες.

Amazing welcome for @POTUS & @FLOTUS in Saudi Arabia. Check out the 15+ miles of🇺🇸🇸🇦🇺🇸🇸🇦and billboards en route to the hotel. #POTUSAbroad pic.twitter.com/9N02uI65I1 — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) May 20, 2017

Από το πρωί, με την άφιξη του Trump, στους δρόμους του Ριάντ έπαιζε το tweet του αμερικανού προέδρου, που ανέφερε πως είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

RIYAHD — Trump's Tweet on a billboard downtown. #POTUSAbroad (poor photo quality is bc of sandy, desert conditions). #RiyadhSummit pic.twitter.com/kHQKDa7x5s — Kevin Cirilli (@kevcirilli) May 20, 2017

«Είναι χαρούμενος που βρίσκομαι στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία. Αδημονώ για το απόγευμα και το βράδυ» έγραψε ο Trump και λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε το συγκεκριμένο tweet σε φωτεινούς πίνακες στους δρόμους της πόλης.

Great to be in Riyadh, Saudi Arabia. Looking forward to the afternoon and evening ahead. #POTUSAbroad pic.twitter.com/JJOra0KfyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2017

Την ίδια στιγμή στο twitter, άντρες κάθε ηλικίας σχολίαζαν εντυπωσιασμένοι την ομορφιά της κόρης του αμερικανού προέδρου, Ivanka, με μερικά από αυτά να φτάνουν στα απόλυτα όρια της υπερβολής με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτά που ζήταγαν σε γάμο την Ivanka.

Εκτός από την θερμή υποδοχή ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, απέδωσε την ανώτατη τιμητική διάκριση στον Donald Trump, ενώ υπέγραψαν και οι δύο πλευρές μια συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων για εξοπλιστικά, είδηση που πέρασε στα ψηλά γράμματα μετά τη χολιγουντιανή παρουσία του Trump στη χώρα.