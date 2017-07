Φωτιά σε φεστιβάλ με 22.000 ανθρώπους στη Βαρκελώνη | Video

Περίπου 22.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το χώρο του φεστιβάλ μουσικής Tomorrowland Unite κοντά στη Βαρκελώνη, όταν φλόγες τύλιξαν μέρος της κεντρικής σκηνής.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα και έσβησε τη φωτιά.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο φεστιβάλ στα βορειοανατολικά της χώρας και έσβησαν άμεσα τη φωτιά ενώ οι αρχές αναφέρουν πως δεν υπήρξαν τραυματίες.

«Χάρη στην επαγγελματική παρέμβαση των αρχών, όλοι οι 22.000 επισκέπτες εκκενώθηκαν με ασφάλεια και χωρίς αναφορές τραυματισμών», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν ακόμη άγνωστες ενώ οι διοργανωτές της συναυλίας ισχυρίστηκαν πως οφείλεται σε «τεχνική δυσλειτουργία», χωρίς να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες.

During the broadcast In Barcelona at the festival #Tomorrowland Unite, during @arminvanbuuren performance, the scene caught fire🔥 pic.twitter.com/ZREx46MLXm

— Skarny (@Skarnymusic) July 29, 2017