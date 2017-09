Έτοιμος για την επόμενη κίνηση ο Kim Jong-un | Μεταφέρει στις ακτές διηπειρωτικό πύραυλο

Ειδικότερα, η νοτιοκορεάτικη εφημερίδα Asia Business Daily μεταδίδει πως ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος πιθανότατα είναι διηπειρωτικός, βρέθηκε να μεταφέρεται προς τη δυτική ακτή της Βόρειας Κορέας.

Η εφημερίδα επικαλείται μια πηγή προσκείμενη σε υπηρεσία πληροφοριών.

Η μεταφορά ξεκίνησε τη Δευτέρα και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας για την αποφυγή εντοπισμού.

Σημειώνεται ότι στις δυτικές ακτές της Βόρειας Κορέας βρίσκονται πεδία δοκιμών του προγράμματός της για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων.

