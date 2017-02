Ετοιμαστείτε! Έρχεται το remake του Lion King!

Έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από τότε (1994) που η ταινία κινουμένων σχεδίων Lion King έκανε πρεμιέρα. Από τότε, το Lion King έχει αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους σ’ όλο τον κόσμο, ενώ εξακολουθεί να παρακολουθείτε ακόμα κι απ’ τα σημερινά παιδιά!

Έτσι, η είδηση ότι το Lion King επιστρέφει μέσα απ’ το remake του δεν θα μπορούσε παρά να μας κάνει να το περιμένουμε πώς και πώς!

Το remake θα γίνει απ’ τον σκηνοθέτη Jon Favreau, ο οποίος σκηνοθέτησε πέρυσι την μεταφορά του «Βιβλίου της Ζούγκλας».

Ο James Earl Jone αποτελεί μια πολύ εύστοχη επιλογή μιας και ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε τη φωνή του στον Μουφάσα στην ταινία κινουμένων σχεδίων.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2020.

