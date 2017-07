Επίθεση στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ

Επίθεση με αρκετούς τραυματίες σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Πληροφορίες αναφέρουν συγκεκριμένα πως τουλάχιστον τρία άτομα έχουν τραυματιστεί μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Οι δύο εκ των τριών τραυματιών φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Two Israelis in very serious condition after terror attack by multiple terrorists w/ rifles & pistol at Lions Gate entrance to Temple Mount. pic.twitter.com/ihONvS7n3c

— Israel Breaking (@IsraelBreaking) July 14, 2017