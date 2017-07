Επίθεση αυτοκτονίας στο κέντρο της Δαμασκού- Πολλοί νεκροί & τραυματίες | Photo

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε και τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους στη Δαμασκό, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η συριακή τηλεόραση.

Το ατύχημα φαίνεται πως έλαβε χώρα στην πλατεία Tahrir, στο κέντρο της Δαμασκού.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Δαμασκού, ο βομβιστής βρισκόταν σε ένα από τα τρία αυτοκίνητα που εξερράγησαν.

Οι άλλες δύο βόμβες καταστράφηκαν από την αστυνομία σε διαφορετική τοποθεσία στην Δυτική Δαμασκό. Οι αρχές κατάφεραν να καταστρέψουν δύο αυτοκίνητα με εκρηκτικά πριν την είσοδό τους στην πόλη.

Η αστυνομία περικύκλωσε το τρίτο αυτοκίνητο στην πλατεία Tahrir όπου ο τρομοκράτης ανατινάχτηκε προκαλώντας τον θάνατο σε πολλούς ανθρώπους.

