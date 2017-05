Με ενός λεπτού σιγή θα ξεκινήσει ο τελικός του Europa League ανάμεσα σε Manchester United και Ajax

Με ενός λεπτού σιγή θα ξεκινήσει το βράδυ της Τετάρτης ο τελικός του Europa League ανάμεσα σε Manchester United και Ajax.

Η απόφαση λήφθηκε απ’ την UEFA προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Manchester Arena το βράδυ της Δευτέρας.

A minute's silence will take place before the #UELfinal as a mark of respect for victims of the Manchester attack. https://t.co/3N6xC88pgP

— UEFA (@UEFA) May 23, 2017