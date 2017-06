Κυβερνοεπίθεση με στόχο την ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται την τελευταία ώρα η ιστοσελίδα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ομάδα Τούρκων χάκερ υποστηρίζει πως εκείνη ευθύνεται για το ότι «έπεσε» η σελίδα του Πρωθυπουργού, δηλώνοντας πως έκανε κυβερνοεπίθεση.

Μάλιστα στο σχετικό tweet, οι χάκερς γράφουν «Το website σας έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης. Η Αγία Σοφία είναι δική μας».

yunanistan başbakanlık resmi web sitesi hacked

your website hacked !!!! Hagia Sophia

it is ourshttps://t.co/6UJEZFFUkO @PrimeministerGR pic.twitter.com/hjvX9nbzR2

— Aslan Neferler Tim (@AslaNeferler) June 23, 2017