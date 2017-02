Εκτός εαυτού o Trump- Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους- Video

Έξαλλος με τους δημοσιογράφους φέρεται να έγινε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump. Αφορμή στάθηκαν οι ερωτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην πρώτη του συνέντευξη στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων τους οι δημοσιογράφοι εστίασαν στις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας και ο νέος Πρόεδρος έδειξε να ενοχλείται φανερά. Μάλιστα χαρακτήρισε τα ΜΜΕ «ανέντιμα».

«Ο Τύπος έχει γίνει τόσο ανέντιμος που εάν δεν μιλήσουμε για αυτό, δεν θα προσφέρουμε καλές υπηρεσίες στον αμερικανικό λαό» είπε ο Trump και τόνισε, πως το επίπεδο της ατιμίας των ΜΜΕ βρίσκεται εκτός ελέγχου.

Εστιάζοντας στις επαφές του με τη Ρωσία, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε:

«Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε για τη Ρωσία, είναι ψευδείς οι πληροφορίες, κατασκευασμένες προκειμένου να ανταμειφθούν οι Δημοκρατικοί για την ήττα που υπέστησαν και ο Τύπος που παίζει το παιχνίδι».

Επίσης, έντονη ήταν η στιγμή κατά την οποία απάντησε ειρωνικά σε Εβραίο δημοσιογράφο λέγοντας:

«Είστε ένας φιλικός δημοσιογράφος; Κοιτάξτε πόσο φιλικός είναι!»

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος αξίζει να σημειωθεί, πως δήλωσε ανήσυχος που ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν έχει κάνει κάποια ξεκάθαρη δήλωση σχετικά με τον σημιτισμό» τότε ο Trump του απάντησε:

«Βλέπετε, είπε ότι θα κάνει μια απλή και εύκολη ερώτηση αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι μια απλή και δίκαιη ερώτηση. Εντάξει, καθίστε κάτω καταλαβαίνω το υπόλοιπο της ερώτησης. Αυτό είναι το θέμα. Πρώτον είμαι ο λιγότερο αντι-σημιτιστής που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Δεύτερον, ρατσισμός. Ο λιγότερο ρατσιστής. Για την ακρίβεια τα πήγαμε πολύ καλά σε σχέση με άλλους Ρεπουμπλικάνους».

The «least anti-Semitic person» would respectfully answer this very real question about anti-Semitic attacks. pic.twitter.com/eHNYFAyc4E

— Matt Wilstein (@TheMattWilstein) February 16, 2017