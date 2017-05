Όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στην Times Square- Τουλάχιστον ένας νεκρός | Photos

LIKE US ON FACEBOOK

Ένα όχημα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πεζούς στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης, στην Times Square, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένα άτομο και να τραυματιστούν ακόμα 19 άνθρωποι.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης λέει ότι τουλάχιστον 19 άτομα λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες αφότου ένα όχημα παρέσυρε πεζούς στην Times Square.

Οι εικόνες απ’ το σημείο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, δείχνουν το αυτοκίνητο, ένα σκούρο κόκκινο όχημα, να έχει σταθεί στη μια του πλευρά, αφού προσέκρουσε σε κολονάκια της πλατείας.

WATCH: View of the driver's red Honda in flames, which he injured at least 19 and killed one with in #TimesSquare https://t.co/Hc54Cdxbts pic.twitter.com/pcLOu5Inui — RT America (@RT_America) May 18, 2017

Η περιοχή έχει αποκλειστεί απ’ τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν στο πεζοδρόμιο και συγκρούστηκε με διάφορους πεζούς.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) May 18, 2017

Ένας τραυματισμένος πεζός είπε στο Reuters ότι οι ενέργειες του οδηγού εμφανίστηκαν να είναι «εκ προθέσεως».

Η Αστυνομία προς το παρόν αναφέρει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με την τρομοκρατία.

Ο δράστης είναι ένας 26χρονος, κάτοικος του The Bronx, με ιστορικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το συγκεκριμένο άτομο έχει συλληφθεί απ’ τις Αρχές και ανακρίνεται. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο ίδιος φέρεται να οδηγούσε μεθυσμένος.