Δίνεται ξανά στο κοινό το εμπορικό κέντρο στο Manchester (Videos)

Λίγα λεπτά μετά τον συναγερμό για εκκένωση στο εμπορικό κέντρο στο Manchester, όπου σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλείται το Reuters ακούστηκε έκρηξη, δίνεται ξανά στο κοινό.

Έληξε ο συναγερμός και οι αρχές έδωσαν και πάλι στο κοινό το εμπορικό κέντρο Arndale στο Manchester. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βρετανική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη ενός άνδρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η αστυνομία του Manchester ερευνά το περιστατικό.

Σε κατάσταση πανικού βρίσκεται η περιοχή του Manchester μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Manchester Arena το βράδυ της Δευτέρας.

Staff and shoppers have been evacuated from the Arndale shopping centre. pic.twitter.com/eEWPNDc92L

— steven morris (@stevenmorris20) May 23, 2017