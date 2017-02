Έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου με πολλούς τραυματίες (Photos)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον σιδηροδρομικό σταθμό, Dalston Kingsland, του ανατολικού Λονδίνου, όπως αναφέρουν τα διεθνή Μέσα. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για σκηνές πανικού και για πολλούς τραυματίες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν και νεκροί.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν, πως η έκρηξη δεν σχετίζεται με τρομοκρατική επίθεση, αλλά υπογραμμίζουν ότι φέρεται να υπήρξε ηλεκτρολογικό πρόβλημα και συγκεκριμένα βραχυκύκλωμα.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, οι επιβάτες του τρένου άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο που έμοιαζε με έκρηξη και βγήκαν πανικόβλητοι από αυτό.

Ο κόσμος έχει πανικοβληθεί και ο σταθμός, όπως και οι γύρο δρόμοι του σταθμού έχουν εκκενωθεί.

Πολλοί είναι οι ματωμένοι άνθρωποι οι οποίοι πηδούσαν ακόμα και από τα παράθυρα των βαγονιών για να σωθούν, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα.

Fire alert at Dalston Kingsland. Fire brigade here but say everything’s been dealt with. Trying to find out more… pic.twitter.com/El8B9h3836

— Ramzy Alwakeel (@journoramzy) February 8, 2017