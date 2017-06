Τουλάχιστον 7 νεκροί και 59 τραυματίες από την έκρηξη σε νηπιαγωγείο στην Κίνα | Video & Photos

LIKE US ON FACEBOOK

Τουλάχιστον 7 νεκροί και 59 από την έκρηξη σημειώθηκε έξω από νηπιαγωγείο στην ανατολική Κίνα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Fengxian ενώ ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί επίσημα από τις Αρχές.

#Update: At least 7 killed, another 59 wounded in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/PD1CJcOoda — People's Daily,China (@PDChina) June 15, 2017

Τοπικός αξιωματικός της αστυνομίας επιβεβαίωσε το περιστατικό δηλώνοντας ότι βρίσκεται υπό έρευνα.

Στις πρώτες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν φαίνονται δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, τραυματισμένα στο έδαφος.

Happening now: Multiple wounded, including children, in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/ZQLSddXORv — People's Daily,China (@PDChina) June 15, 2017

Οι αρμόδιες Αρχές και οι γιατροί βρίσκονται στην περιοχή. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.