Εκκενώθηκε θέατρο στο Λονδίνο υπό το φόβο τρομοκρατικής απειλής(Vid/Pics)

Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε εκκένωση του θεάτρου “Old Vic” υπό το φόβο τρομοκρατικής απειλής, τη στιγμή μάλιστα που το θέατρο ήταν γεμάτο κόσμο που είχε προσέλθει για να παρακολουθήσει παράσταση.

Όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα “Independent”, η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση του κτιρίου μετά από απειλητικό τηλεφώνημα που δέχτηκε χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει σε αυτές τις πρώτες πληροφορίες το είδος της απειλής.

Old Vic theatre in central London evacuated Read more: https://t.co/ot3bvnOAfa #london #oldVic #waterloo pic.twitter.com/M1xrxrcfBO

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από άντρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της χώρας, οι οποίοι ερευνούν το χώρο για ύποπτο πακέτο ενώ στο χώρο βρίσκονται και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για κάθε ενδεχόμενο.

Security scare in the #OldVic with the matinee crowd of #Woyzeck evacuated. Lock down at #Waterloo at the moment. pic.twitter.com/Zld9oY1sY5

— Quiz Britain (@Quizbritain) May 27, 2017