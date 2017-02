Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου- Photos

LIKE US ON FACEBOOK

Συναγερμός ο οποίος έληξε λίγες ώρες αργότερα σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, το οποίο μέσα σε λίγα μόλις λεπτά εκκενώθηκε. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, πως άγνωστη ουσία μέσω του κλιματιστικού συστήματος ήταν η αιτία για τη δηλητηρίαση δεκάδων ανθρώπων.

Το αεροδρόμιο του Αμβούργου άνοιξε ξανά λίγα λεπτά πριν τις 16:00 ώρα Ελλάδος και η πυροσβεστική προσπαθεί να εξακριβώσει τι προκάλεσε τα αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε:

Μια άσχημη μυρωδιά απλώθηκε στον χώρο όπου γίνονται οι έλεγχοι ασφαλείας, εκεί όπου ελέγχονται οι επιβάτες και οι αποσκευές τους

Και πρόσθεσε:

Ορισμένοι άνθρωποι παραπονέθηκαν για ερεθισμό στα μάτια και δυσκολία στην αναπνοή

H κρατική τηλεόραση NDR, μετέδωσε πως παρουσιάστηκε «άγνωστη ακόμη ουσία» στο σύστημα εξαερισμού, ενώ λίγο αργότερα εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε πως «πιθανότατα επρόκειτο για σπρέι πιπεριού».

Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται, πως τουλάχιστον 68 επιβάτες εκδήλωσαν δυσκολία στην αναπνοή ή ερεθισμούς στα μάτια και ότι εννέα από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Workers and pax weren’t even able to put on coats, so emergency Mylar blankets have been issued. #hamburgairportpic.twitter.com/0sM1QEUHDS — Stefan Paetow (@stefanpaetow) February 12, 2017

#BREAKING: #HamburgAirport Germany evacuated over a possible gas/carbon dioxide leak in the terminal at least 50 people hospitalized pic.twitter.com/UqMA6OnTFm — chill (@chiIIinois) February 12, 2017

Back in the airport but all waiting outside security for it to open #hamburgairport #Airport #hamburg pic.twitter.com/PU47BTBQTT — Vicky Elise (@The_Vicky_Elise) February 12, 2017

Όλα ξεκίνησαν όταν αρκετά άτομα άρχισαν να κάνουν παράπονα για μία έντονη και δυσάρεστη οσμή. Λίγα μόλις λεπτά αργότερα πολλοί άρχισαν να αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Η εκκένωση του γερμανικού αεροδρομίου τονίζουμε, πως είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι πτήσεις από και προς το Αμβούργο.

And we have TV in attendance too. #hamburgairport pic.twitter.com/eK5KAUfoXg — Stefan Paetow (@stefanpaetow) February 12, 2017

Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο θυμίζουμε, πως είναι το πέμπτο μεγαλύτερο της Γερμανίας και εξυπηρετεί πάνω από 16 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο.

photo:GMP Architekten