Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Bishop στο Michigan- Ένας αστυνομικός μαχαιρώθηκε

Ένας αστυνομικός μαχαιρώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο διεθνές αεροδρόμιο Bishop στο Michigan. Ένα άτομο είναι υπό κράτηση ενώ το αεροδρόμιο εκκενώθηκε.

Το αεροδρόμιο δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook ότι ένας αξιωματικός τραυματίστηκε αλλά δεν υπάρχουν θύματα.



Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως είδαν έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος να αιμορραγεί από το λαιμό. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως η κατάσταση του αστυνομικού είναι κρίσιμη.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου.

The MSP is on scene at Bishop Airport. The officer is in critical condition Please keep the officer in your prayers. The airport is closed pic.twitter.com/QKjaprVObw

— MSP Metro Detroit (@mspmetrodet) June 21, 2017