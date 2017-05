Εκδόθηκε το ανακοινωθέν της G7: Ρήξη με τις ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή!

Σε σκηνικό έξι εναντίον ενός μετατράπηκε η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών των χωρών-μελών της G7, με τις ΗΠΑ να διαχωρίζουν τη θέση τους κυρίως στο θέμα της προστασίας του κλίματος.

Ο αμερικανός πρόεδρος Donald Trump ήταν κάθετα αρνητικός στο ενδεχόμενο να δεσμευθούν οι ΗΠΑ στους όρους που προβλέπει η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, μια συμφωνία που είχε υπογραφεί από την συντριπτική πλειοψηφία όλων των χωρών του κόσμου το 2015.

Λίγη ώρα μετά τη Σύνοδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, έκανε γνωστό πως θα πάρει την επόμενη εβδομάδα την απόφαση για το αν θα μείνουν οι ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017