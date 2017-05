«Έφυγε» ο Roger Moore

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε απ’ τη ζωή ο Roger Moore, όπως ανακοινώθηκε επίσημα απ’ την οικογένειά του.

Ο ηθοποιός πέθανε στην Ελβετία, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Το ανακοινωθέν της οικογένειας αναφέρει: «Με μεγάλη λύπη, πρέπει να μοιραστούμε την τρομερή είδηση ότι ο πατέρας μας, ο Sir Roger Moore, πέθανε σήμερα. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι».

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017