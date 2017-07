Έφυγε απ΄τη ζωή ο ηθοποιός Sam Shepard

LIKE US ON FACEBOOK

Την τελευταία του πνοή άφησε ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Sam Shepard σε ηλικία 73 ετών.

Ο Σέπαρντ, ο οποίος υπέφερε από την ασθένεια ALS (γνωστή και ως Νόσος του Λου Γκέριγκ) απεβίωσε στις 27 Ιουλίου στο σπίτι του στο Κεντάκι.

Η καριέρα του στο σινεμά ξεκίνησε με την εμφάνισή του στην ταινία Days of Heaven (1978) του Terrence Malick.

Είχε γράψει 44 θεατρικά έργα και είχε κερδίσει βραβείο Πούλιτζερ το 1979 για το θεατρικό Buried Child.

Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία, The Right Stuff του Φίλιπ Κάουφμαν, ενώ είχε εμφανιστεί σε δεκάδες άλλες ταινίες ταινίες, όπως Ανθισμένες Μανόλιες, The Pelican Brief, Η Δολοφονία του Ο εκλεκτός της Νύχτας κ.α.

Εκτός από ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας ήταν και σκηνοθέτης.

Κέρδισε Χρυσό Φοίνικα για το σενάριό του για την ταινία «Παρίσι-Τέξας» στο Φεστιβάλ Καννών 1984 ενώ είχε σκηνοθετήσει και την ταινία Σιωπηλή Γλώσσα (1993) με τον River Phoenix και το Far North (1988) με την Jessica Lange.

Υπήρξε μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων, ενώ τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο της Ακαδημίας το 1992 και το 1994 έγινε δεκτός στο Theatre Hall of Fame.

Είχε τρία παιδιά, δύο με την Jessica Lange και ένα με την ηθοποιό Ο-Λαν Τζόουνς.

Το twitter είπε το δικό του αντίο στον ηθοποιό.

"When you hit a wall — of your own imagined limitations — just kick it in." Sam Shepard was a brilliant artist who gave us all so much. #RIP pic.twitter.com/4REeI4pUjw — Tribeca (@Tribeca) July 31, 2017

RIP Sam Shepard. Incredible writer. Great actor. Your daily reminder that The Right Stuff is one of the greatest movies of all time. pic.twitter.com/Xpd6xMb7Pc — Denizcan Targaryen (@MrFilmkritik) July 31, 2017

Photo:LUCY NICHOLSON / REUTERS