Αιφνίδιος θάνατος του Ρώσου πρέσβη στον ΟΗΕ

Αιφνιδίως έφυγε απ’ την ζωή ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ, Vitaly Churkin, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κ. Churkin βρέθηκε νεκρός στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ τα αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα προς το παρόν.

Το ανακοινωθέν του ρωσικού ΥΠΕΞ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του πρέσβη.

O θάνατος του ανακοινώθηκε και στον ΟΗΕ, όπου κρατήθηκε κι ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Shocking news to hear the passing away of Amb Vitaly Churkin. A brilliant ambassador who served his country & people. May he rest in peace. pic.twitter.com/pFodXqs5Qm

— @kamaNY (@kamapradipta) February 20, 2017