Dubai: Μεγάλη πυρκαγιά στον ουρανοξύστη Torch Tower | Video

Ο πέμπτος υψηλότερος ουρανοξύστης στον κόσμο τυλίχθηκε στις φλόγες τις πρώτες ώρες το πρωί της Παρασκευής. Ο ουρανοξύστης εκκενώθηκε, ενώ δεν έγινε αναφορά σε τραυματισμούς από την πυρκαγιά.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα, ενώ δημιουργούνται ερωτήματα για την ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό τμήμα των κτιρίων, στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ένοικος του πύργου των διαμερισμάτων, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι:

“Κοιμόμασταν και ξυπνήσαμε από τον συναγερμό της φωτιάς, αλλά κι από τις φωνές των ανθρώπων. Χρειάστηκαν 10 λεπτά για να κατεβούμε από τον 50ο όροφο”.

Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), ξέσπασε η φωτιά, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο ένοικο η προσπάθεια για την κατάσβεση της άρχισε να έχει αποτέλεσμα μετά από δύο ώρες.

BREAKING: #Dubai‘s torch tower is AGAIN on fire. pic.twitter.com/dqBA0TgLeN — The Intel Crab (@IntelCrab) August 3, 2017