Το ΔΝΤ επιβεβαιώνει ότι δεν θα ληφθούν αποφάσεις για την Ελλάδα στη συνεδρίαση

Επιβεβαίωσε το ΔΝΤ ότι κατά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) δεν θα ληφθούν αποφάσεις για την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Ταμείου, Gerry Rice, με ανάρτησή του στο Twitter έκανε ξεκάθαρο ότι δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνεδρίασης η απόφαση για πιθανή χρηματοδοτική συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα.

Το συμβούλιο του ΔΝΤ θα συζητήσει μόνο επί της έκθεσής του για την ελληνική οικονομία (άρθρο 4)

Clarifying: IMF board to discuss review of Greece's economy (Article IV) today. Decision on IMF potential future financing not on agenda

— Gerry Rice (@IMFSpokesperson) February 6, 2017