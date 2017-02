Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του reunion του Love Actually

Οι πρωταγωνιστές του Love Actually κάνουν reunion για καλό σκοπό και το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες μόνο ώρες είδαν οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Οι βασικοί πρωταγωνιστές της λατρεμένης ταινίας πρόκειται να παρουσιάσουν ένα σκετς σχετικά με το πού βρίσκονται και τι κάνουν σήμερα.

Η Emma Freud, η υπεύθυνη του Red Nose Day μοιράστηκε κάποιες πίσω από τα παρασκήνια φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς τις δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

So this just happened. #rednosedayactually day 1 of filming. Might have cried a tiny bit. pic.twitter.com/DQ3GxNSwLp

— emma freud (@emmafreud) February 16, 2017