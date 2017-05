«Δεν συγχωρώ, ούτε ξεχνώ»: Η πρώτη αντίδραση Assange μετά την απόσυρση των κατηγοριών

Μπορεί οι σουηδικές Αρχές ν’ αποφάσισαν μετά από επτά ολόκληρα χρόνια ν’ αποσύρουν τις κατηγορίες εναντίον του ιδρυτή του WikiLeaks, Julian Assange, για βιασμό, ωστόσο, ο ίδιος δηλώνει πως δεν συγχωρεί, ούτε ξεχνάει, σε μια πρώτη του αντίδραση μέσω Τwitter.

«Ήμουν υπό κράτηση για 7 χρόνια, ενώ τα παιδιά μου μεγάλωσαν και το όνομά μου συκοφαντήθηκε. Δεν συγχωρώ, ούτε ξεχνώ», έγραψε ο Julian Assange στο Twitter.

Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget.

— Julian Assange (@JulianAssange) May 19, 2017