Δεν φοβόμαστε: Ηχηρό μήνυμα ελπίδας από τους κατοίκους του Μάντσεστερ στον Μαραθώνιο μνήμης(Vids/Pics)

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συγκίνησης, χιλιάδες πολίτες έλαβαν μέρος στον μαραθώνιο, που διοργανώθηκε στο Μάντσεστερ στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας μετά την τρομοκρατική επίθεση της περασμένης Δευτέρας.

Παρά το γεγονός πως σε όλη την πόλη πραγματοποιούνται μεγάλες επιχειρήσεις της αστυνομίας για τον εντοπισμό συνεργατών του τζιχαντιστή τρομοκράτη που έσπειρε το θάνατο στο Μάντσεστερ, οι πολίτες δεν πτοήθηκαν και συμμετείχαν μαζικά στον αγώνα δρόμου.

Ενδεικτικό των μέτρων ασφαλείας που είχαν παρθεί, είναι πως οι πρώτοι δρομείς της κούρσας των δέκα χιλιομέτρων έτρεχαν σε δρόμους που είχαν περισσότερους αστυνομικούς από ότι δρομείς και θεατές.

Great turnout this morning for today's #runformanchester many runners wearing yellow ribbons for the victims of #manchesterattack pic.twitter.com/YlS3X12i7Y

— Key 103 News (@KEY103NEWS) May 28, 2017