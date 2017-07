Χειροποίητες δημιουργίες από απρόσμενα υλικά δια χειρός της Μαρίνας απ’ την Convert Art

#handmade Polymorphic Body #bag #madeingreece from #used #rubber by #convertart 6 #ways to #wear it !!! #colorful #triangle #backpack #shoulderbag #crossbodybag #convert_art #worldwideshipping✈ #unisex #gifts #bags #handmadebag #handmadegifts #lovemyjob #usedcollection #upcycledfashion #upcycledart #innertube #convertiblebag #polymorphicbodybag

A post shared by Convert Art (@convert_art) on May 27, 2017 at 7:45am PDT