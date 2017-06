Bρέθηκαν συντρίμμια από το αεροσκάφος που εξαφανίστηκε από τη Μιανμάρ

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους από την Μιανμάρ με τους 116 επιβάτες, βρέθηκαν στη θάλασσα Αμαντάν, αναφέρει το AFP κάνοντας αναφορά σε έναν τοπικό αξιωματούχο.

Από τη στιγμή που βρέθηκαν κομμάτια του αεροσκάφους στη θάλασσα, οι αρχές δηλώνουν απαισιόδοξες για το αν θα υπάρχει κάποιος επιζών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερα από δώδεκα παιδιά πιστεύεται ότι είναι μεταξύ των επιβατών στο αεροπλάνο που ταξιδεύει από τη νότια πόλη Myeik στο Yangon.

«Τώρα βρήκαν κομμάτια του κατεστραμμένου αεροσκάφους στη θάλασσα 136 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Dawei» δήλωσε ο Naing Lin Zaw, αξιωματούχος τουρισμού στην πόλη Myeik, προσθέτοντας ότι το ναυτικό εξακολουθούσε να ψάχνει στη θάλασσα.

Μια πηγή της αεροπορικής δύναμης επιβεβαίωσε ότι ένα πλοίο διάσωσης είχε βρει τεμάχια του αεροπλάνου.

Αεροπλάνα και πλοία έχουν επιστρατευθεί για τον εντοπισμό του, σε όλη τη διαδρομή της πτήσης του αλλά και στη θάλασσα Ανταμάν.

Το κινέζικης κατασκευής αεροσκάφος Y-8 έφυγε από την παραθαλάσσια πόλη Myeik στις 13:06 τοπική ώρα (06:36 GMT) και κατευθύνθηκε βόρεια προς την πόλη του Γιανγκόν του Μιανμάρ. Η επαφή με το αεροπλάνο χάθηκε όταν πετούσε πάνω από τη θάλασσα του Andaman.

«Η επικοινωνία χάθηκε ξαφνικά περίπου στις 1:35 μ.μ, όταν έφτασε περίπου 20 μίλια δυτικά της πόλης Dawei» ανέφερε σε δήλωσή του ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της ασιατικής χώρας, προσθέτοντας ότι η έρευνα και η διάσωση συνεχίζονται.

Το αεροσκάφος 5820Y-8-200F που είχε μέσα 90 άτομα του στρατιωτικού προσωπικού και 14 μέλη του πληρώματος, εκτελούσε εσωτερική πτήση προς τα νότια της χώρας.

Την είδηση μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές.

#BREAKING: Aircraft of Myanmar air force with at least 100 passengers aboard goes missing: military office pic.twitter.com/oCi6bbh5xZ

— China Xinhua News (@XHNews) June 7, 2017