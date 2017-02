Brit Awards με πρωταγωνιστές τον Bowie και τους σκελετούς των Trump- May (Photos-Videos)

LIKE US ON FACEBOOK

Μπορεί ο David Bowie να έχει φύγει από τη ζωή αλλά οι επιτυχίες του θα μας συντροφεύουν για πάντα. Το κύκνειο, λοιπόν, άσμα του ήταν αυτό το οποίο θριάμβευσε στα Brit Awards και έκανε τους πάντες να μιλούν για το ταλέντο του. Πρωταγωνιστές της βραδιάς να σημειωθεί, πως ήταν και οι σκελετοί των Trump- May οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή.

Το τελευταίο του άλμπουμ του Bowie, Blackstar, ήταν ο απόλυτος νικητής των φετινών βραβείων της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας (Brit Awards).

Τα δύο βραβεία παρέλαβε ο γιος του ο οποίος συγκινημένος τόνισε αναφερόμενος στον πατέρα του:

Ήταν πάντα εκεί, υποστηρίζοντας άτομα που πίστευε πως ήταν λίγο παράξενα ή λίγο περίεργα, λίγο διαφορετικά

Η Adele με το άλμπουμ «25» κέρδισε «βραβείο παγκόσμιας επιτυχίας» για τις πωλήσεις του, ενώ το γυναικείο συγκρότημα Little Mix κέρδισε το βραβείο single για το Shout Out to My Ex.

H Emeli Sandé στέφτηκε καλύτερη καλλιτέχνιδα, ενώ βραβείο καλύτερου συγκροτήματος έλαβε το The 1975.

Ο τραγουδοποιός Rag’n’Bone Man επίσης κέρδισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου μουσικού.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ενώ η διοργάνωση αφορά κυρίως Βρετανούς, περιλαμβάνει επίσης και κατηγορίες για διεθνείς άνδρες και γυναίκες μουσικούς αλλά και για διεθνή μουσικά συγκροτήματα.

Τα αντίστοιχα βραβεία, λοιπόν, πήγαν στον Drake, την Beyonce και τους A Tribe Called Quest.

Με πολιτικό μήνυμα η εμφάνιση της Katy Perry:

Πολιτικό μήνυμα θέλησε να περάσει η Katy Perry η οποία στη σκηνή των Brit Awards παρουσίασε σε μορφή παρωδίας την πρόσφατη συνάντηση των Donald Trump- Theresa May στον Λευκό Οίκο.

H Katy Perry ανέβηκε στη σκηνή, συνοδευόμενη δύο σκελετούς τους οποίους φορούσαν τα ίδια ρούχα με τους ηγέτες.

photo:brits.co.uk