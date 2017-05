Μπράβο Άννα! «Χρυσή» ξανά η Κορακάκη στο Μόναχο!

Πολλά συγχαρητήρια στην Αννα Κορακάκη για το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 10μ. του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μόναχο! #korakaki #shooting #roadtotokyo #teamhellas

A post shared by Hellenic Olympic Committee (@hellenic_olympic_committee) on May 23, 2017 at 6:13am PDT