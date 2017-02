LIKE US ON FACEBOOK

To «Batman ν. Superman» σάρωσε στα Χρυσά Βατόμουρα, όπως αναμενόταν, κατακτώντας συνολικά 6 βραβεία!

Τα Χρυσά Βατόμουρα, τα οποία απονεμήθηκαν λίγες μόνο ώρες πριν τα Oscars, επιβραβεύουν το ακριβώς αντίθετο: Ό,τι χειρότερο μπορεί να προσφέρει το Hollywood!

Συγκεκριμένα, «Batman ν. Superman» κατέκτησε το βραβείο των χειρότερων ηθοποιών σε πρώτους ρόλους, του χειρότερου ηθοποιού σε δεύτερο ρόλο, του χειρότερου σεναρίου και του χειρότερου σκηνοθέτη.

Μπορεί φυσικά η ταινία να τιμήθηκε με τα χειρότερα βραβεία της χρονιάς, ωστόσο, η εισπρακτική της επιτυχία ήταν μεγάλη, καθώς συγκέντρωσε περί τα 900 εκατ. δολάρια από την προβολή της σ’ όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, το ντοκιματέρ «Η Αμερική της Χίλαρι» απέσπασε δύο βραβεία: Του χειρότερου ηθοποιού και του χειρότερου σκηνοθέτη!

Η πλήρης λίστα των νικητών (ο νικητής κάθε κατηγορίας εμφανίζεται με bold)

WORST PICTURE

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

Gods of Egypt

Independence Day: Resurgence

Zoolander No. 2

WORST ACTOR

Dinesh D’Souza [as Himself] Hillary’s America

Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice

Gerard Butler / Gods of Egypt & London Has Fallen

Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice

Robert De Niro / Dirty Grandpa

Ben Stiller / Zoolander No. 2

WORST ACTRESS

Becky Turner [as Hillary Clinton] Hillary’s America

Megan Fox / Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Tyler Perry / Boo! A Madea Halloween

Julia Roberts / Mother’s Day

Naomi Watts / Divergent Series: Allegiant & Shut-In

Shailene Woodley / Divergent Series: Allegiant

WORST SUPPORTING ACTRESS

Kristen Wiig / Zoolander No. 2

Julianne Hough / Dirty Grandpa

Kate Hudson / Mother’s Day

Aubrey Plaza / Dirty Grandpa

Jane Seymour / Fifty Shades of Black

Sela Ward / Independence Day: Resurgence

WORST SUPPORTING ACTOR

Jesse Eisenberg / Batman v Superman: Dawn of Justice

Nicolas Cage / Snowden

Johnny Depp / Alice Through the Looking Glass

Will Ferrell / Zoolander No. 2

Jared Leto / Suicide Squad

Owen Wilson / Zoolander No. 2

WORST SCREEN COMBO

Ben Affleck & His BFF (Baddest Foe Forever) Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice

Any 2 Egyptian Gods or Mortals / Gods of Egypt

Johnny Depp & His Vomitously Vibrant Costume / Alice Through the Looking Glass

The Entire Cast of Once Respected Actors / Collateral Beauty

Tyler Perry & That Same Old Worn Out Wig / Boo! A Madea Halloween

Ben Stiller and His BFF (Barely Funny Friend) Owen Wilson / Zoolander No. 2

WORST DIRECTOR

Dinesh D’Souza and Bruce Schooley / Hillary’s America

Roland Emmerich / Independence Day: Resurgence

Tyler Perry / Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas / Gods of Egypt

Zack Snyder / Batman v Superman: Dawn of Justice

Ben Stiller / Zoolander No. 2

WORST PREQUEL, REMAKE, RIP-OFF or SEQUEL

Batman v Superman: Dawn of Justice: Dawn of Justice

Alice Through the Looking Glass

Fifty Shades of Black

Independence Day: Resurgence

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Zoolander No. 2

WORST SCREENPLAY

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

Gods of Egypt

Hillary’s America

Independence Day: Resurgence

Suicide Squad

Photo: AP