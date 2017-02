«Η απόφαση του αποκαλούμενου δικαστή είναι γελοία και θα ανατραπεί» λέει ο Trump

Μετά το «Μπλόκο» που έβαλε ομοσπονδιακός δικαστής του Seattle στο διάταγμα του Trump για τη μετανάστευση, απαγορεύοντας προσωρινά την απαγόρευση εισόδου πολιτών από επτά μουσουλμανικές χώρες στις ΗΠΑ, ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump σχολίασε ότι «Η απόφαση του αποκαλούμενου δικαστή είναι γελοία και θα ανατραπεί».

«Η γνώμη του αποκαλούμενου δικαστή […] είναι γελοία και θα ανατραπεί» διαμήνυσε ο Donald Trump μέσω Twitter και πρόσθεσε ότι η δικαστική απόφαση ουσιαστικά αφαιρεί από τις ΗΠΑ τη δυνατότητα επιβολής του νόμου και της τάξης.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να ζητήσει παύση εφαρμογής της απόφασης και έφεση, εάν χρειαστεί.

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security – big trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Υπογραμμίζοντας ότι ελλοχεύουν «μεγάλα προβλήματα» εάν οι ΗΠΑ δεν έχουν την εξουσία να αποφασίσουν ποιος έχει δικαίωμα εισόδου στα εδάφη της πρόσθεσε πως «ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνούν» με την απαγόρευση καθώς «γνωρίζουν» ότι ένα επιτραπεί η είσοδος σε «ορισμένα άτομα» το αποτέλεσμα θα είναι «θάνατος και καταστροφή».

Interesting that certain Middle-Eastern countries agree with the ban. They know if certain people are allowed in it's death & destruction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Να θυμίσουμε πως ο James Robart εξέδωσε προσωρινή δικαστική εντολή, η οποία αφορά το σύνολο των ΗΠΑ, μέχρις ότου εξεταστεί η προσφυγή του υπουργού Δικαιοσύνης της Washington. Η συγκεκριμένη απόφαση «πάγωσε» τα δύο κρίσιμα σημεία της εντολής Τραμπ: Την απαγόρευση εισόδου σε όλους τους πρόσφυγες για 120 ημέρες και την απαγόρευση εισόδου σε πολίτες του Ιράν, του Ιράκ, της Συρίας, της Υεμένης, της Σομαλίας, της Λιβύης και του Σουδάν για 90 ημέρες.

Η Lufthansa, η Qatar Airways, η British Airways και η Air France έχουν ήδη προβεί σε άρση των περιορισμών.

Η επίμαχη εκτελεστική εντολή Τραμπ υπογράφηκε την προηγούμενη Παρασκευή και την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του οδήγησε στην ανάκληση σχεδόν 60.000 βίζα εισόδου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στους δρόμους χιλιάδες Λονδρέζοι κατά του διατάγματος Τραμπ

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χιλιάδες λονδρέζοι έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο κρατώντας μαύρα πλακάτ με κόκκινες κηλίδες, οι οποίες παρέπεμπαν σε σταγόνες αίματος, κατά του αντιμεταναστευτικού διατάγματος Τραμπ και κατά της εξωτερικής πολιτικής του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, χιλιάδες κάτοικοι του Λονδίνου είναι εξοργισμένοι με το μέτρο, το οποίο χαρακτηρίζουν ξενοφοβικό και παράλληλα κατηγορούν και την κυβέρνηση της Τερέζα Μέι καθώς καθυστέρησε να το καταδικάσει.

Photo:REUTERS/Neil Hall