Η απάντηση των ΗΠΑ στη Β. Κορέα με υπερπτήση βομβαρδιστικών | Video

Οι ΗΠΑ προχώρησαν στην εκτόξευση δύο βομβαρδιστικών Β-1Β πάνω απ’ την κορεατική χερσόνησο μετά την εκτόξευση του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου της Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ τα αμερικανικά βομβαρδιστικά απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση του Γκουάμ. Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης μαχητικά της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Η Βόρεια Κορέα παραμένει η πιο επείγουσα απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα. Αν απαιτηθεί, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με ταχεία, θανατηφόρα και συντριπτική ισχύ, στον χρόνο και τον τόπο της επιλογής μας

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση δηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, πράξη που καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα.

Ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε την εκτόξευση του πυραύλου λέγοντας πως πρόκειται για «ξεκάθαρη προειδοποίηση» προς τις ΗΠΑ

Το Πεκίνο, ο κυριότερο σύμμαχος της Βόρειας Κορέας ανακοίνωσε ότι αντιτίθεται στην πράξη αυτή της Πιονγκγιάνγκ, καθώς παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο, ο Donald Trump δήλωσε ότι είναι η Κίνα δεν κάνει τίποτα «για εμάς με τη Β. Κορέα και πως είναι μόνο λόγια.

Οι άφρονες πρώην ηγέτες μας τους επέτρεψαν (σ.σ. στους Κινέζους) να κερδίζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο από το εμπόριο, όμως…Δεν κάνουν τίποτα για εμάς με τη Βόρεια Κορέα, μόνο λόγια. Δεν θα το επιτρέψουμε να συνεχιστεί. Η Κίνα θα μπορούσε εύκολα να λύσει αυτό το πρόβλημα

…they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017