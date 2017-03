LIKE US ON FACEBOOK

Η απάντηση Obama σε ισχυρισμούς Trump για τηλεφωνικές υποκλοπές ήρθε μέσω του πρώην συμβούλου του, Ben Rhodes στο Twitter.

Ότι οι πρόεδροι δεν μπορούν να διατάξουν τηλεφωνικές υποκλοπές δήλωσε στο twitter o πρώην σύμβουλος του Obama, Ben Rhodes.

«Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να διατάξει τηλεφωνικές υποκλοπές. Αυτοί οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ για να προστατεύσουν τους πολίτες από ανθρώπους σαν εσάς» έγραψε στο Twitter διαψεύδοντας τον Trump ο οποίος επίσης μέσω Twitter κατηγόρησε τον Obama ότι τον Οκτώβριο του παγίδευσε τα τηλέφωνα.

No President can order a wiretap. Those restrictions were put in place to protect citizens from people like you. https://t.co/lEVscjkzSw — Ben Rhodes (@brhodes) 4 Μαρτίου 2017

Terrible! Just found out that Obama had my «wires tapped» in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Μαρτίου 2017

Η κόντρα συνεχίστηκε όταν ο Rhodes σχολίασε το δεύτερο tweet του Trump γράφοντας: «Αγαπητές αυθεντίες που επαινείται την ομιλία του. Είναι ακόμα «προεδρικό» το να αποκαλεί τον αξιοπρεπή προκάτοχό του «Κακό (ή άρρωστο) τύπο!»»

Dear Pundits who lauded his speech. Is it still "presidential" to call your dignified predecessor "Bad (or sick) guy!" https://t.co/kQ0OXC4HUi — Ben Rhodes (@brhodes) March 4, 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Απαντώντας επιπλέον στο σχόλιο του Trump ότι ένας δικηγόρος θα έστηνε μια γερή υπόθεση από το γεγονός ότι ο πρόεδρος Obama παγίδευε τα τηλέφωνά του έναν μήνα πριν τις εκλογές ο Rhodes έγραψε: «Όχι, δεν θα μπορούσε. Μόνο ένας ψεύτης θα μπορούσε να το κάνει».

No. They couldn't. Only a liar could do that. https://t.co/G5v8q2Fm5k — Ben Rhodes (@brhodes) March 4, 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Εκπρόσωπος του Trump δήλωσε ότι ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος «έχει συναντήσεις, κάνει τηλεφωνήματα και χτυπάει μπαλάκια» στο γήπεδο του γκολφ που διαθέτει στο West Palm Beach.