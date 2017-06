Βρετανία: Νίκη της May χωρίς αυτοδυναμία δείχνει το exit poll

Νίκη της May χωρίς αυτοδυναμία δείχνει το exit poll για τα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών, ενώ οι κάλπες έκλεισαν στις 12 το βράδυ ώρα Ελλάδος (22:00 τοπική ώρα) και η καταμέτρηση των ψήφων έχει ήδη ξεκινήσει. Περί τις 02:00 αναμένουμε το πρώτο ασφαλές αποτέλεσμα.

Σε σύνολο 650 εδρών και ενώ για την αυτοδυναμία χρειάζονται 326, οι Συντηρητικοί λαμβάνουν 314, οι Εργατικοί 266, το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα 34 και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 14.

Το χάσιμο της αυτοδυναμίας δεν ήταν αυτό φυσικά που είχε στο μυαλό της η Theresa May όταν είχε προκηρύξει τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ενώ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Βρετανία θα οδηγηθεί σε μια πολιτική αστάθεια.

Οι Βρετανοί εκλέγουν 650 βουλευτές για το κάτω σώμα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, Βουλή των Κοινοτήτων.

Here at the Weaver Vale count where it's expected to be a close contest and the first ballot box has arrived #GE2017 pic.twitter.com/6UnSYpToC8

— Josh Pennington (@JoshPenn1) June 8, 2017