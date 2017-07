Αμβούργο: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Ένας άνθρωπος νεκρός και πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ στο Αμβούργο. Οι αρχές συνέλαβαν τον δράστη.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα του δράστη ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει άγνωστος.

Η επίθεση συνέβη στις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα Γερμανίας.

Ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και παροτρύνουν τον κόσμο να απομακρυνθεί.

BREAKING #Hamburg police arrest suspect after reported knife attack in which one person was killed in a supermarket, many injured.. #Germany pic.twitter.com/YL7fC9kBTL

— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) July 28, 2017