Al Jazeera: Δεχόμαστε κυβερνοεπίθεση!

Κυβερνοεπίθεση δέχεται το Al Jazeera, όπως μεταδίδει το ίδιο. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο με έδρα το Κατάρ, δέχεται επίθεση από χάκερς σ’ όλο του το δίκτυο.

Η επίθεση έρχεται μόλις μερικές μέρες μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων χωρών του αραβικού κόσμου με το Κατάρ, το οποίο κατηγορούν ότι στηρίζει πολιτικά και οικονομικά την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Σύμφωνα με tweet του Al Jazeera, το αραβικό δίκτυο δέχεται επίθεση σ’ όλα του τα συστήματα και τα social media.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera δέχεται επίθεση σε όλα του τα συστήματα, τις ιστοσελίδες και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/9o3ihGGVjD pic.twitter.com/ZlBBEpTDf6

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 8, 2017