Ακυρώθηκε η άδεια της Qatar Airways- Το κλείσιμο της εταιρίας εντός 48ωρών

Συνεχίζεται το εμπάργκο μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με το Κατάρ. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας προχωρούν στην ακύρωση της άδειας της Qatar Airways και στο κλείσιμο της εταιρίας μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Η απόφαση αυτή θα έχει ασφαλώς οικονομικές συνέπειες για την αεροπορική εταιρία, ενώ οι υπάλληλοι της Qatar Airways, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν ξένη υπηκοότητα, αναμένεται να χάσουν την άδεια εργασίας και κατά συνέπεια την άδεια παραμονής τους στο βασίλειο.

Aκριβώς την επόμενη μέρα μετά από τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Κατάρ, η Qatar Airways με επίσημη ανακοίνωσή της, ανέστειλε επ’ αόριστον όλες τις πτήσεις της προς τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο.

Από την μεριά τους , οι αεροπορικές εταιρίες της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν ανέστειλαν όλες τις πτήσεις από και προς το Κατάρ.

Η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων συνεπάγεται μεταξύ των άλλων με το κλείσιμο των χερσαίων συνόρων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ καθώς και με τον περιορισμό στις μετακινήσεις των πολιτών.

Ο Donald Trump με ανάρτησή του στο Twitter τοποθετήθηκε κατά του Κατάρ:

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar – look!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017