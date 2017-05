Ajax και Manchester United διεκδικούν το τρόπαιο του Europa League στον τελικό της διοργάνωσης ο οποίος διεξάγεται στη Στοκχόλμη.

Ο αγώνας γίνεται στον απόηχο της επίθεσης στο Manchester Arena γι’ αυτό και πριν το σφύριγμα του διαιτητή για την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 22 θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος.

Παράλληλα, η τελετή έναρξης περιορίστηκε με απόφαση της UEFA.

Ο Ajax επιθυμεί να γίνει η μοναδική που θα έχει κατακτήσει όλα τα τρόπαια της UEFA, ενώ η United έχει στόχο να μπει στη λίστα των ομάδων που έχουν κατακτήσει Κύπελλο Πρωταθλητριών, Κυπελλούχων και UEFA.

