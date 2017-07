Ταξί έπεσε πάνω σε πεζούς στην Βοστώνη

Ταξί έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά στο αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ατύχημα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά σε μια καφετέρια στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.Πολλοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Πυροσβέστες και αστυνομία έχουν σπεύσει στο σημείο και ερευνούν το περιστατικό.

Ο οδηγός, ένας 56χρονος άνδρας, παρέμεινε στο σημείο μετά την σύγκρουση και δίνει κατάθεση στην αστυνομία.

Image, via @NBCBoston chopper, of car that crashed into pedestrians near Logan Airport. Serious injuries reported. No word on cause yet. pic.twitter.com/Ai6HNUl7Gg

— Steve Kopack (@SteveKopack) July 3, 2017